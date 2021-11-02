Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? (Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları)

Ekim ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.



EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Enflasyon oranı, 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKET SONUÇLARI



Ekim ayı enflasyon beklentisi ile ilgili yapılan ankette, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50 en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.



Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.



EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI



Enflasyon eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42 yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.