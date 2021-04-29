Elektrik depolama tesislerinin önü açılıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 22 Nisan tarihli kurul toplantısında onaylanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine ilişkin, bugüne kadar Türkiye'de elektrik depolamayla ilgili birçok Ar-Ge çalışması ve proje yapılmasına rağmen sektörün merakla beklediği mevzuat boşluğunun EPDK tarafından giderildiğini söyledi.



Yönetmeliğin Resmi Gazete'ye gönderildiğini kaydeden Yılmaz, yönetmeliğin devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki elektrik enerji depolama tesislerinin kurulmasına yönelik mevzuat altyapısının tamamlanmış olacağını aktardı.

Yılmaz, yönetmelikle piyasa katılımcılarının üretim santrallerine, tüketim tesislerine veya bu tesislerden bağımsız olarak münferiden elektrik depolama tesisleri kurabileceğini dile getirerek, "Bu kapsamda ülkemizde elektrik depolama tesislerinin elektrik şebekesine entegrasyonunun önü açılmış olacak ve elektrik depolama tesislerinin piyasa kuralları çerçevesinde piyasa faaliyetinde yer alması sağlanacak" diye konuştu.



Elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere fiyat değişiminden dolayı arbitraj imkanı sağlayacağını söyleyen Yılmaz, "Başka bir deyişle, elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek" ifadesini kullandı.



TEMİZ ENERJİYE GÜÇ KATACAK



Yılmaz, depolama tesislerinin ticari olarak yan hizmetlere katılımının da mümkün olacağını ve böylece şebekenin güvenli ve kaliteli bir biçimde işletmesini sağlayacak imkanlar elde edileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir enerji üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesi sağlanarak güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak.

Bu durum hali hazırda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturan temiz enerji kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylece şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz enerji sektörü de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak. Yani el birliğiyle, yenilenebilir enerjide Türkiye'mizin gücüne güç, enerjisine enerji katacağız."



MÜSTAKİL TESİSLERDE ALT LİMİT 2 MEGAVAT



Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine göre, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri mevcut üretim lisanslarına derç edilecek. Tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise herhangi bir lisans istenmeyecek.



Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limit 2 megavat olmak kaydıyla tedarik lisansı alma şartı aranacak. Bu tesisler, organize toptan satış piyasalarına, gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmet piyasalarına katılabilecek.



Lisanssız üretim kapsamında ise Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre öz tüketime yönelik ve şebekeye enerji vermeyen tesisler bünyesinde aynı ölçüm noktasında elektrik depolama tesisi kurulabilecek.



Ayrıca, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak amacıyla azami 1 megavat kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

