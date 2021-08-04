Elektrik tüketiminde rekor kırıldı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinden geçtiğimiz pazartesi günü elektrik kesintileri yaşandı. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına dikkat çekildi.

Bakanlık " Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde yoğun bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır" dedi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ



Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe de yaşanan elektrik tüketimi artışının ısınan havalar olduğuna dikkat çekti.

Kocatepe, "İklim değişikliğinin bütün etkilerini yaşıyoruz. Bir taraftan orman yangınları, ciğerlerimiz yanarken bir taraftan da şehirlerde konfora yönelik soğutmalar devreye giriyor yoğun olarak. Ne kadar sıcaklık artarsa soğutmalar o kadar çok devreye girecektir. Bizim elektrik enerji tüketimimiz artar" diye konuştu.



3 KEBAN BARAJINA DENK



Kocatepe, “2 Ağustos saat 14.00 itibariyle 53 bin 743 megavatlık bir puanta, yük değerine ulaşmış. Bu geçen senenin en yüksek puant değeri 49 bin 556 megavat 4 bin 187 megavat daha yüksek” dedi.



Bu yıl havaların daha sıcak olduğunu belirten Kocatepe, havaların daha çok ısınmasıyla talep artışının daha fazla olacağını söyledi.



Cemil Kocatepe, Türkiye’nin kurulu gücünün 98 bin megavatlarda olduğunu söylerken, yaşanan sorunun geçici ve anlık olduğunu belirtti. Kocatepe, toplam tüketilen elektriğin 3 Keban Barajı’nın ürettiği elektriğe denk geldiğini belirtti.



İSTANBUL TÜM ENERJİNİN YÜZDE 16'SINI TÜKETİYOR



Kocatepe, elektrik kablolarında ve trafolardaki artan arızalarla ilgili olarak ise, aşırı taleb sonucunda kabloların ısınıp yanmasından kaynaklandığını, bunun için güvenlik önlemleri alındığı ifadelerini kullandı.

Elektrik enerjisi tüketiminde İstanbul'un payına da değinen Kocatepe, İstanbul’un tek başına tüm elektriğin yüzde 16’sını tükettiğini belirtti.