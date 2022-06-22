Elon Musk, Tesla’nın yüzde 3,5’ini işten çıkaracak

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla'nın toplam işgücünün yüzde 3,5'ini işten çıkaracağını açıkladı.



Geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı işgücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.



Reuters bu ayın başlarında yayımladığı bir raporda, Musk tarafından kaleme alınan bir e-postaya atıfta bulunarak otomobil şirketi Tesla'da işe alımların durdurulduğunu ve yüzde 10 küçülme kararı aldığını aktarmıştı.



Raporda, Musk'ın ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu söylediği belirtilmişti.



‘BİR YIL SONRA ÇALIŞAN SAYIMIZ DAHA FAZLA OLACAK’



CNBC tarafından konuyla ilgili Tesla personeline gönderilen e-postada ise Musk’ın şirketin maaşlı çalışan sayısını yüzde 10 azaltacağını ve saatlik personelini artıracağını söylediği belirtilmişti.



Musk, Tesla'nın işten çıkarma duyurusunun toplam işgücünün yaklaşık yüzde 3,5'ini etkileyeceği anlamına geldiğini ve maaşlı işçilerin Tesla çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu söyledi.



Musk, "Bundan bir yıl sonra, hem maaşlı hem de saatlik olarak çalışan sayımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum" diye ekledi.



‘BU, KÜÇÜK SONUÇLARI OLAN KÜÇÜK BİR DAVA’



Geçtiğimiz Pazar günü ise iki eski Tesla çalışanı, "toplu işten çıkarmalar" ile ilgili ABD federal yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açmıştı.



CEO Musk ise davalar ile ilgili yaptığı açıklamada önemli ve dayanağı olmadığını bildirirken, "Bu, küçük sonuçları olan küçük bir dava" şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Tesla çalışanlarına haftada en az 40 saat ofise gelmeleri veya şirketten ayrılmaları gerektiğini söylemişti.