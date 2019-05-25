Bayram ikramiyesi kaç lira? Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

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Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs cuma günü yapılacak.

Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ten geldi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini bildirdi.

Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu belirtti. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ile 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

