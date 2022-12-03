Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftası bir önceki aya ilişkin enflasyon verilini kamuoyuyla paylaşıyor. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?



ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.





Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı



TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.