Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin

Son dönemde en çok tüketilen ürünlerden kolonyalar ve hammaddesi etil alkol için önemli bir karar geldi. Etil alkol ve kolonya ihracatı kayda bağlı mallar listesine girdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacak.



Etil alkol ve kolonyanın yanında dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı (maske kumaşı) ihracı da izne tabi oldu.

CORONA VİRÜS KORKUSUYLA KOLONYAYA HÜCUM

