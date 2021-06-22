Ev ve mutfak eşyası sektöründe hedef Sahraaltı Afrika

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen "EVSİD Connect Afrika Ülkeleri Sanal Ticaret Etkinlikleri" başladı.

EVSİD üyesi 29 firmanın 64 Afrikalı alıcı ile bir araya geldiği etkinlikte 400'den fazla iş görüşmesinin gerçekleşmesi bekleniyor.



Çevrim içi 4 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın sürdürülebilir hale gelmesi için bu gibi etkinliklerin sayısının artması gerektiğini belirtti.

Etkinliğin, Afrika'ya yönelik gerçekleştirilmesinin son derece doğru bir strateji olduğunu aktaran Gülle, "Türkiye'nin bu ülkelere hiç ihraç etmediği 102 farklı ürün tespit ettik. Afrika ülkeleri söz konusu 102 ürünü dünyadan 1 milyar 542 milyon dolarlık bir ithalat yaparak satın alıyor. Ülkemiz, bu ürünlerde dünyaya 3 milyar dolarlık mal satarken bu bölgeye maalesef hiç satmıyor" dedi.

"LOJİSTİK MERKEZ DESTEKLERİNİ KULLANMAYI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM"



İsmail Gülle, şu anda Türkiye'nin ihraç ürünlerine ciddi bir talep olduğunu belirterek, devletin çıkarmış olduğu lojistik merkezi desteklerini sektörün şiddetle kullanması gerektiğini vurguladı.



Afrika'nın mevcut durumu ve lokasyonu kullanılarak buralarda mutlaka kalıcı merkezler üretilmesi gerektiğini kaydeden Gülle, "Özellikle temel ihtiyaç maddeleri çerçevesindeki ürünlerin buralarda çok ciddi bir avantaj sağlayacağına inanıyorum. Hem dağıtımda hem de orada pazarda olmak adına çok büyük bir avantaj" diye konuştu.



"SAHRAALTI AFRİKA'YA İHRACATI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



EVSİD Başkanı Talha Özger ise ihracatçı sektörlerin Afrika'daki mevcut potansiyeli çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Afrika ülkeleri ev ve mutfak eşyası ithalatı son 5 yılda yüzde 53 büyümesine rağmen özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerindeki pazar payımız oldukça düşük. Hedefimiz sadece bir heyet organize etmek değil, bölge ile ilgili orta ve uzun vadeli projeler geliştirmek" dedi.