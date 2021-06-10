Evliliğin maliyeti ne kadar?

Türkiye genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte gevşetildi.



1 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme sürecinde, evlenmek isteyenlere de müjde verildi.



Düğün salonları 100 kişi sınırlaması ile açıldı ancak düğün yapmak isteyenler bu sefer de ekonomik engellere takıldı.

EVLİLİK MALİYETİ NE KADAR?

Evlilik hazırlığı yapanlar için masraf alanı çok, maliyet yüksek. Peki evlenmek, çiftlere ne kadar mal olacak?

Esnaftan edinilen bilgilere göre, yemek ikramı olan ve 150 kişi kapasiteli bir düğün 25 bin liraya tekabül ediyor.

Öte yandan, gelinliklerin fiyatı ortalama 6 bin liradan alıcı bulurken, damatlıklar ortalama 3 bin lirada seyrediyor.

Ev eşyalarında ise durum farklı değil. Orta segment ev eşyalarında fiyatlar, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış göstererek 30 bin liradan 50 bin liraya yükseldi.

Beyaz eşyalar alıcılara ortalama 16 bin, koltuk takımları ise ortalama 15 bin liraya bandında seyrediyor.

Bu doğrultuda, 2021 yılında evlilik çiftlere ortalama 99 bin liraya mal oluyor.