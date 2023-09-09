Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili beklenen haberi verdi. Peki, yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylülde 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Eylül ayında yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti.

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı - 1

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.

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