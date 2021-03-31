Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü.



Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.



Paylaşımda, kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.



Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.