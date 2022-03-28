    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25'e çıkıyor

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifine göre; kurumlar vergisi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yüzde 25'e çıkarılıyor.

Haberler - NTV Haber 28.03.2022 - 12:44

Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25'e çıkıyor

İlişkili Haberler

Seçim kanunu teklifi Meclis'te

Seçim kanunu teklifi Meclis'te

Emekli bayram ikramiyesinde son durum: 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesinde son durum: 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?

Kurumlar vergisinin, finans sektörü için yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması teklif edildi.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25'e çıkarılıyor.

Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları için geçerli olacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...