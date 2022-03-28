Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25'e çıkıyor

Kurumlar vergisinin, finans sektörü için yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması teklif edildi.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25'e çıkarılıyor.

Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları için geçerli olacak.

