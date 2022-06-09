Fincheckup.ai, KOBİ'ler ve finans kuruluşları arasında köprü oluyor

Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik güncel bir araştırmasına göre, KOBİ'lerin yüzde 28'i, pandemi öncesindeki operasyonel kapasiteye erişme konusundaki en büyük zorluğun likidite problemleri olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin yarısı ise sermaye ve finansal tablolara yönelik etkilerin kalıcı olduğunu ifade etti. Başka bir OECD raporunda belirtildiği üzere, KOBİ'lere kullandırılan kredilerin toplam işletme kredilerinin üçte birini oluşturması da bu durumu doğrulayan göstergeler arasında yer aldı.



Fincheckup.ai İş Stratejisinden Sorumlu Ortağı Derya Sarıkayalar

KOBİ’lerin kredi ve benzeri enstrümanlara erişimindeki zorluğun, sağlıklı finansal veri eksikliğinden kaynaklandığı çıkarımıyla hareket eden yazılım ve danışmanlık hizmetleri şirketi Nef Solutions, mevcut ve potansiyel finansal riskleri tahmin etme, önleme ve izleme yetenekleri sunan Fincheckup.ai adlı çözümünü tanıttı.



Fincheckup.ai’ın iş stratejisinden sorumlu ortağı Derya Sarıkayalar, KOBİ’lerin Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ine karşılık geldiğini hatırlatarak, “Bugün KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu en güncel riskin finansmana istedikleri şartlarda, kolayca ulaşamamaları olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle geliştirdiğimiz Fincheckup.ai, KOBİ’lerle ve finans kuruluşlarının birbirlerini anlayabilmelerini ve ortak bir paydada buluşabilmelerini sağlamak için teknolojinin olanaklarından yararlanıyor” dedi.

EKONOMİK VE SOSYAL İYİLEŞMEYE YARDIMCI OLUYOR



Finansal tablolarına yeterince hakim olmayan KOBİ’lerin, iş süreçlerine can suyu olacak finansmana erişememesinin sermaye yetersizliği, nakit akışlarının aksaması, sürdürülebilir büyümenin yakalanamaması gibi sonuçları beraberinde getirdiğini vurgulayan Derya Sarıkayalar, “Stratejik finansal risk yönetimi, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için önceliklerden birine dönüşüyor. Finansal süreçlerini iyi yönetemeyen, riskleri önceden sezemeyen ve sermayeye erişemeyen küçük ve orta boyutlu işletmeler, önemli kayıplara karşı daha kırılgan hale geliyor.

Finans mühendisliği ve istatistik bilimini buluşturan uçtan uca finansal risk yönetimi platformumuz aracılığıyla bu süreçleri başarıyla yürüten KOBİ’ler ise bugün yüzde 72’sini sağladıkları istihdama katkılarını da artırarak hem ekonomik, hem de sosyal iyileşmeye öncü oluyor.

Fincheckup.ai, binlerce algoritmayı kullanan skorlama sistemi ve finansal analiz raporları sayesinde dakikalar içinde işletmelere finansal durumlarına dair kapsamlı analizler sunabiliyor. Ayrıca şirketler, karşılaştırmalı raporlar aracılığıyla sektörel kıyaslamalar yaparak eylem planlarını devreye alabiliyor. Günün sonunda KOBİ’ler, nakit akışlarını daha iyi yönetebiliyor, işlerine odaklanabiliyor ve yatırım kararlarını güvenle verebiliyor” ifadelerini kullandı.



FİNANS KURULUŞLARININ KARLILIKLARINA DA YANSIYOR



Finans kuruluşları için, kredi talebinde bulunan KOBİ müşterilerinin finansal durumlarının değerlendirme süreçlerindeki en önemli kriterlerden biri olduğuna dikkat çeken Fincheckup.ai’ın iş stratejisinden sorumlu ortağı Derya Sarıkayalar, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kredi geri ödemelerini zamanında almak isteyen finans kuruluşları, KOBİ’lerin finansal verilerinin belirledikleri koşullara uygun olmasını bekler. Bu noktada KOBİ’lerin şeffaf ve sağlıklı finansal tablolar sunması, kaynak sağlayıcı kuruluşlar için oldukça kritik bir noktaya dönüşüyor.

Finansal açıdan stabil KOBİ’lerle müşteri sayılarını artıran bankalar ve finans kuruluşları, sürdürülebilir bir büyüme yolculuğuna da kapı aralıyor. Ayrıca kredi dışındaki finansman enstrümanlarını da müşterilerine sunabiliyor. Fincheckup.ai, yapay zekanın gücüyle KOBİ’lerin finansal verilerinin şeffaf bir biçimde demokratikleşmesini ve dakikalar içinde erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

Bu sayede finans kuruluşları, mevcut KOBİ müşterilerinin ya da müşteri adaylarının geleceklerine ilişkin kapsamlı bir resim elde ederek, en doğru seçeneklerle risksiz finansman olanakları sunabiliyor. Yürüttüğümüz geliştirmelerde, şirket geçmiş verilerinden gelecek provizyonu oluşturmada da yapay zekadan faydalanma üzerine Ar-Ge faaliyetlerimiz sürüyor.”

