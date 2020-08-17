Fransız Sanofi ABD’li Principia’yı 3,7 milyar dolara satın alıyor

Ortak açıklamaya göre Sanofi, Principia'nın tedavüldeki hisselerini nakit olarak hisse başına 100 dolar karşılığında satın alacak ve toplam öz sermaye değeri tamamen seyreltilmiş bazda yaklaşık 3.68 milyara denk gelecek.

Sanofi’nin CEO’su Paul Hulson tarafından satın almaya ilgili yapılan açıklamada, Principia’nın bağışıklı bozuklukları ve alerjik hastalıklara ilişkin deneyimlerinin Fransız şirketin araştırmalarını zenginleştireceği aktarıldı.

SATIN ALMA SON ÇEYREKTE TAMAMLANACAK

Bununla birlikte, satın almanın bu yılın son çeyreğinde tamamlanacağı açıklandı.



Princia Biopharma’nın sözcüsü Marin Babler, “Birleşme, küresel kaynakların daha hızlı kullanımı sağlayarak, hastaların yeni tedavilere daha kolay ulaşmasını sağlayacak” dedi.



Principia Biopharma'nın satın alınması, Sanofi’nin 2018 yılında ABD hemofili tedavi uzmanı Bioverativ’i 11,6 milyar dolara devralmasının ve Aralık 2019’da yaklaşık 2,5 milyar dolara biyoteknoloji şirketi Synthorx’u satın almasının ardından, Sanofi’nin en son büyük ölçekli rakip satın alması oldu.

COVİD-19'A KARŞI AŞI GELİŞTİRİYOR

Sanofi'nin, İngiliz GlaxoSmithKline Plc ile geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısı şu anda birinci aşama klinik deneylerini gerçekleştiriyor.



Sanofi ve GSK, nisan ayında aşının başarılı olması durumunda 2021’in ikinci yarısında kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu, 3 Temmuz'da Sanofi ile olası bir Covid-19 aşısı için 300 milyon dozluk tedarik anlaşması yaptığını duyurmuştu. Anlaşma, diğer tüm AB ülkeleri için de aşı satın alma seçeneği sunacak.

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