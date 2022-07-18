Gaziantep’te Dirençli Mahalleler

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, geçmiş yıllarda Gaziantep’in Akyol Mahallesi’nde uyguladığı Dirençli Mahalle Programı’nı son bir yılda beş farklı bölgeye genişletti. Gaziantep’i daha dirençli bir il haline getirmek üzere stratejiler geliştirilen programda liderlik üstlenen yerel ve mülteci 51 kadın, komşu grupları oluşturdu ve yaptıkları bin 225 görüşmeyle mahallelerindeki temel sorun ve ihtiyaçları tespit etti. Görüşmelerin ardından mahalleli kadınlarla yapılan atölye çalışmalarıyla Gaziantep için dirençlilik göstergeleri oluşturuldu. Gaziantep Bilişim A.Ş. tarafından Dirençli Mahalle Programı için Türkçe ve Arapça tasarlanan aplikasyon ile 500’den fazla kadın, akıllı telefonlarını kullanarak dijital olarak Gaziantep’in risk ve kaynak haritasını çıkardı. Kadınlar belirlenen bu bilgiler ışığında çözüm önerilerini ve mahalle eylem planlarını geliştirdi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı 6 Haziran’daki toplantıda Mahalle Lideri kadınlar, Gaziantep’in ihtiyaç ve risk haritalama çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Gaziantep’teki mevcut riskleri azaltmaya yönelik çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmesi için görüş ve öneriler paylaşıldı. Böylece yerel yönetimlerin iş birliğiyle, kadınların tespit ettiği ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere süreç başlatıldı.



