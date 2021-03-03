Georgieva: G20'den yeni bir SDR tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "Cesur Politikalar Zamanı" başlığıyla düzenlenen 9'uncu Afrika Mali Forumu'nun açılış toplantısına katıldı.



G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının 26 Şubat'ta düzenlenen toplantısına katıldığını anımsatan Georgieva, "Sonunda geçen cuma G20 toplantısında yeni bir SDR tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık" dedi.



G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları IMF'nin acil durum rezervlerinin artırılmasını desteklemişlerdi.



Toplantının ardından yapılan açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, uzun vadeli küresel finansman ve rezerv ihtiyaçlarının karşılanması için ilave araç bulunması konusunda uluslararası finans kurumlarına çağrıda bulunmuştu. Ayrıca açıklamada, IMF'nin genel bir SDR tahsisi için teklif hazırlaması gerektiği belirtilmişti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da G20 toplantısı öncesinde kaleme aldığı mektupta, "IMF'ye yeni SDR tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir" ifadesini kullanmıştı.



Aralarında dönem başkanı İtalya'nın da olduğu birçok G20 ülkesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelere likidite sağlamak amacıyla 500 milyar dolar değerinden SDR tahsis edilmesi önerisinde bulunmuştu.

SDR (ÖZEL ÇEKME HAKKI) NEDİR?



IMF tarafından 1969'da oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimi ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Special Drawing Rights (SDR), uluslararası likiditeyi artırmak adına IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak kullanılıyor. Özel Çekme Hakkı, bir hükümetin diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir hak sağlıyor.



SDR, genelde bir hükümetin, diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir haktır. Örneğin Türkiye dolar rezervine ihtiyacı dolayısıyla SDR'lerini kullanmak isterse bunun için elindeki SDR'leri Amerikan merkez Bankasına devredecektir. Federal Reserve Bank devraldığı SDR'nin dolar karşılığını ödemekle yükümlüdür. İşlem nedeniyle Türkiye dolar elde ederken aynı zamanda karşı ülkeye yine IMF aracılığı ile bir faiz ödemesinde bulunur. Üyeler kendisine devredilen SDR'leri ilk tahsisin 3 katına ulaşıncaya kadar kabul etmek zorundadır.



SDR'lerin uluslararası likidite talebindeki artışı karşılamak üzere çıkartılması öngörülmüştür. IMF yönetim kurulu gelecek 5 yıllık dönemler için uluslararası ekonominin likidite talebi konusunda tahminlerde bulunur ve hangi tarihlerde ne miktar SDR çıkaracağına karar verir.