Getir, iki ülkede daha hizmete başladı

Evlere sipariş uygulaması Getir, Londra ve Amsterdam'ın ardından Avrupa'nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında aynı isimle faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Yaklaşık bin 500 ürünü, dakikalar içinde kullanıcılarına teslim eden şirket, Almanya ve Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedefliyor.