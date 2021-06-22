Getir, iki ülkede daha hizmete başladı

Yatırımcıların pandemide hızlı teslimat şirketlerine artan ilgisi ile birlikte yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım alan hızlı teslimat şirketi Getir, geçen hafta Berlin'de, dün ise Paris'te hizmet vermeye başladı.

DHA 22.06.2021 - 17:42

Getir, iki ülkede daha hizmete başladı

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Getir, 7.5 milyar dolar değere ulaştı

Evlere sipariş uygulaması Getir, Londra ve Amsterdam'ın ardından Avrupa'nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında aynı isimle faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Yaklaşık bin 500 ürünü, dakikalar içinde kullanıcılarına teslim eden şirket, Almanya ve Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedefliyor.

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