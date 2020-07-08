Gezginler, corona virüs sonrası rota değiştirdi

Çin'in Wuhan kentinde sebebi tespit edilemeyen birkaç zatürre vakasının 30 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirilmesiyle dünya gündemine giren yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken vefat sayısı 540 bini aştı. 188 ülkeye yayılan salgında, vaka sayıları birçok ülkede benzer seyir izleyerek hızlı bir artış gösterdi.

Pandeminin ardından tatilciler ve seyahatseverler de bu süreçte gidecekleri destinasyonlar ve seyahat tercihleri hakkında daha fazla düşünüp ve daha titiz davranmaya başladı.

Oracle Corp. tarafından yapılan ankete göre, önümüzdeki altı ay içinde Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki insanların yaklaşık yüzde 51'i ile Asya ve Avrupa'daki insanların yüzde 38'i seyahat etmeyi planlıyor.



Gezginler bu süreçte, uluslararası seyahatlerden kaçınarak evde kalıp araba sürebilecekleri tatil şekillerine yöneliyor.

Oracle Hospitality Genel Müdürü Alex Alt, birçok ülkede virüsün yayılmasını kontrol etmek için seyahat kısıtlamaları ve uzun süreli kilitlenmeler nedeniyle on binlerce otelin kapandığını ve doluluk seviyelerinin haftalar boyunca yüzde 20'nin altına kaldığını söyledi.

Reuters'e verdiği demeçte, "Canlandırıcı olan en önemli şey tüketicilerin seyahat etmek istemesi. Yolda olmak, keşfetmek, deneyimlemek için bir dayanıklılık ve iştah var" dedi.



Oracle'ın izlediği 600 ABD oteli ile ABD'nin sahil kasabalarında doluluk oranı beş haftadır artış göstererek mart ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.



Covid-19 vakaları Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yükseldi ve ölüm bilançosu 130.000'i geçti.

Enfeksiyonlar ve salgınla ilgili endişeleri gidermek için, otellerin yüzde 90'ı temizlik ve dezenfeksiyonu artırmayı planlıyor. Ayrıca ankete göre, otellerin yüzde 70'i check-in, yemek siparişi hizmetleri için temassız teknolojiyi benimsiyor veya benimsemeyi planlıyor.



Oracle'ın gerçekleştirdiği bu anket, nisan ortasından mayıs başına kadar ABD, Meksika, İngiltere, Almanya, Singapur ve Avustralya'da 4.600 tüketici ve 1.800 otel yöneticisini kapsıyor.

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