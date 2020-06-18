Salgında karavan tatiline talep arttı,  rezervasyonlar şimdiden doldu

Selin Gürer / ntv.com.tr

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile birlikte yaşam tarzları da değişim göstermeye başladı.

Daha önceleri akıllarda hiç olmayan, sosyal mesafe, uzaktan selamlaşma, evden çalışma gibi bir çok yeni kavram hayatımıza girdi.

Hemen her sektörde değişim kaçınılmaz olurken karavan sektörü virüsün etkilerinden fayda sağlayan öncelikli sektörlerden biri oldu.

"YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANI"

Bugüne kadar eğlenceli bir tatil aracı olarak bakılan karavanların şimdilerde virüsten uzak bir konaklama olanağı tanıdığını belirten Casavan Karavan Genel Müdürü Mehmet Ünsal, Nisan ayından bu yana yüksek bir taleple karşılaştıklarını ve yaz ayları için tüm karavanların dolduğunu söyledi.

Ünsal, "Pandemi kaynaklı olarak müşteri profilinde de ciddi bir değişiklik yaşanıyor. Eskiden karavanları sadece maceraseverler ve değişik bir tatil yapmak isteyenler tercih ederken, şimdi yüksek gelir gruplarından da ciddi talep almaya başladık. Ekime kadar yüzde yüz doluluk oranı ile çalışıyoruz. İnsanlar karavanı yaşam felsefesi haline dönüştürürse sektörün daha da büyüyeceğini düşünüyorum." dedi.



"SİPARİŞLERDE BÜYÜK ARTIŞ OLDU"

Rota Karavan Kiralama kurucu ortağı Mehmet Bülent Şençift de karavan kiralamaya büyük bir ilginin olduğunu doğrulayarak yaz sezonunda bütün kiralamaların şimdiden bittiğini ifade etti.

Her sene düzenli olarak kiralayanlar haricinde bu sene karavan dünyasına yeni giren çok fazla sayıda tatilcinin oldıuğunu kaydeden Şençift, "Kiralama rezervasyonları geçen seneye göre daha hızlı doldu. Ekim ayına kadar boş karavan kalmadı" dedi.



FİYATLAR NE DURUMDA?



Karavan kiralama fiyatlarına ilişkin de konuşan Şençift; ortalama fiyatların temmuz-ağustos döneminde günlük 600 TL, haziran ve eylül ayında ise günlük 550 TL olduğunu söyledi.



İHRACAT DA ARTMAYA BAŞLADI

Karavan kiralayıcıların yanında Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca karavan üreticileri de tam kapasite çalışmaya başladı.



11 yıldır sektörün içerisinde olan Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, geçen seneye göre karavan satın alma taleplerinde yüzde 40-50 artış olduğunu belirtti. Kredilerdeki düşüşün de talebi artırdığını ifade eden Başoğlu, bir yandan da tüm dünyadan talepler geldiğini ifade etti. Başoğlu, "Ürün gönderdiğimiz ülkelere 19 tane daha eklendi. İzlanda ve Yeni Zelanda dahil Malezya'da da düzenli bayilerimiz var. Ayda 40 tane karavan üretiyoruz ama salgın nedeniyle 75'e çıkartma hedefindeyiz." dedi.

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