Gram altın rekor tazeledi (8 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları)

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın alış fiyatı 395,1 lira seviyesinde. Çeyrek altında ise 649,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

08.07.2020 - 10:00

Gram altın rekor tazeledi (8 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları)

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Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.

Ons altında 1.800 Dolar seviyesinin aşılmasına sadece birkaç Dolar kaldı. Altının onsu 1.797 Dolar ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Dolar/TL'de üç haftadır 6,86-6,84 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi.

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