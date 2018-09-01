Dolar dün gece 6 lira 55 kuruş, euro ise 7 lira 62 seviyelerinde iken, Halkbank'ın internet sitesinde, dolar 3,72 ve euro ise 4,32'yi gösterdi.



Bu fiyatlar sosyal medyada bir anda öne çıkan gündem maddelerinden biri oldu.



Ardından bankanın internet sitesine erişim sağlanamadı, müşteri hizmetlerine ulaşılamadı.



Daha sonra Halkbank'tan açıklama geldi. Döviz kurlarının sistemime aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı bir yazılımda, sistemsel ve operasyonel hata meydana geldiği belirtildi.



Hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapıldığı açıklandı. Müşterilerin ve bankanın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmediği vurgulandı.