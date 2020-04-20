Ham ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi indirimi

Ham ayçiçeği ithalatında %30 olarak uygulanan gümrük vergisi 1 Haziran'a kadar %18'e indirildi.

Reuters 20.04.2020 - 09:33

202004-ayçiçeği.jpg

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında Cumhurbaşkanınca yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, ham ayçiçeği yağı ithalatında %30 olan gümrük vergisi 1 Haziran 2020 tarihine kadar %18 olarak uygulanacak.

Bu dönemde Kosova'dan yapılacak bu kapsamdaki ithalatın gümrük vergisi ise %0 olacak.

Karara göre, ayrıca, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %13 olan gümrük vergisi, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar %9 olacak. Bu ürünün gümrük vergisi 31 Mayıs'a kadar Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için ise %13 olarak uygulanacak. 

KARANTİNA TENİS KEYFİNİ ENGELLEYEMEDİ 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...