Ham ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi indirimi

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında Cumhurbaşkanınca yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, ham ayçiçeği yağı ithalatında %30 olan gümrük vergisi 1 Haziran 2020 tarihine kadar %18 olarak uygulanacak.



Bu dönemde Kosova'dan yapılacak bu kapsamdaki ithalatın gümrük vergisi ise %0 olacak.



Karara göre, ayrıca, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %13 olan gümrük vergisi, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar %9 olacak. Bu ürünün gümrük vergisi 31 Mayıs'a kadar Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için ise %13 olarak uygulanacak.

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