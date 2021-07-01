Hepsiburada Nasdaq'ta halka açıldı

Bugün Türkiye saatiyle saat 19.00 itibariyle HEPS koduyla ABD'de Nasdaq'ta işlem görmeye başladı.

Hepsiburada'nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11-13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaptı.

Halka arzla birlikte Hepsiburada, Tesla, Netflix, Microsoft, Google, Facebook gibi dünya teknoloji devleriyle aynı borsada işlem görmeye başladı.

"HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"



Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, "Geçtiğimiz sene yüzde100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza attık. Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" diye konuştu.



"BAŞARINIZ İLHAM KAYNAĞI"



Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Nasdaq Başkanı ve CEO'su Adena Friedman, "Türkiye'de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız ilham verici. Platformda yer alan işletmelerin yüzde 20'sinden fazlasını kadın girişimciler oluşturuyor. Bu etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok" dedi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun