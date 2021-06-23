Ihlamurda hasat geç başlayınca fiyatlar arttı

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Bayramdere Mahallesi'nde bulunan Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı.

Hava şartlarından dolayı geçen yıla nazaran hasat 15 gün geç başladı. 20-25 metrelik ıhlamur ağaçlarına tırmanan ıhlamur toplayıcıları, makasla tek tek çiçekleri keserek istifliyor.

Geçen yıl 180 TL çiftçiden alınan ıhlamurun bu yıl fiyatının 200 ile 250 TL arasında olması bekleniyor.



Sadece yöre halkının aldığı izinle ıhlamur toplamaya müsaade ediliyor. 15 gün boyunca süren hasatla birlikte toplanan 20-25 ton ıhlamur Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamurun aktarlarda ve büyük marketlerde kilogram fiyatı ise 350 ile 400 TL arasında satılıyor.

“HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI 15 GÜNLÜK GECİKME SÖZ KONUSU”



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme söz konusu. Vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru bu hasadı yapıyor. Ihlamur bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı, ama aynı zamanda çok meşakkatli bir uğraş" diye konuştu.

“PİYASA GECİKTİ, STOKLARDA IHLAMUR KALMADI”



Bu yıl ıhlamurun iyi bir fiyat yapmasını umduklarını dile getiren Özkan, "Zaten piyasa gecikti, stoklarda da ıhlamur kalmadığını biliyoruz. Yaklaşık 50 hanede vatandaşlar 200 kişi bu ıhlamur hasadını gerçekleştiriyor. Geçen yıl kilogramı 180 liraya kadar satılan ıhlamurun bu yıl 200 liradan başlamasını ümit ediyoruz" dedi.

AKTARLARDA VE BÜYÜK MARKETLERDE 350-400 TL



35 yıldır ıhlamur topladığını ve bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu anlatan Zafer Durgut, "Yağışlardan dolayı hasat 15 gün gecikti. Havanın serin gitmesinden dolayı çiçekler daha dolgun. Bir ağaç en az 20-25 metre uzunluğunda. Onun üstüne çıkıp kesiyorsun, aşağı inip topluyorsun. 20 ton hasat ediliyor. İki çeşit topluyoruz. Temiz çiçek diyoruz, bir de yapraklı çiçek diyoruz. Her türü faydalı" diye konuştu.

Hasadın 15-20 gün sürdüğünü belirten Durgut, "Fiyat geçen yıl 180 gibiydi, bu sene 200-250 lira olmasını bekliyoruz. Bir kişi 10-15 günde 25-30 kilo topluyor. Aktarlarda 350-400 liradan satılıyor" dedi.