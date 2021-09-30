İhracat ağustosta yüzde 51,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 175 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOSTA YÜZDE 32,4 AZALDI



Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020'de yüzde 66,4 iken, 2021 ağustos ayında yüzde 81,6'ya yükseldi.



İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 yükselişle 169 milyar 975 milyon dolara ulaştı.



Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 9,8 azalarak 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2020 döneminde yüzde 75,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,5'e yükseldi.



ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Ağustosta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 52,4, ithalat yüzde 46,8 arttı.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta 11 milyar 839 milyon dolardan 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.



Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 12 milyar 535 milyon dolardan 18 milyar 399 milyon dolara çıktı.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, geçen ay 354 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olarak kayıtlara geçti.

