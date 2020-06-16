IKEA, 9 ülkeden aldığı corona yardımlarını iade ediyor

İsveçli mobilya zinciri IKEA, salgın döneminde Belçika dahil 9 ülkeden aldığı finansal yardımları iade etmek için çalışma başlattı.

Firma, uğradıkları zararın tahmin ettiklerinden daha az olması nedeniyle, geri ödeme için çalışma başlattıklarını açıkladı.



Financial Times'ın haberine göre IKEA, ekonominin durgunlaştığı dönemde şirketlere yardımcı olmak için sağlanan devlet yardımının geri ödenmesi hakkında dokuz ülke ile görüşme başlattı. Bu ülkeler arasında Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya ve ABD bulunuyor.



Firma yetkililerine göre, krizin ilk döneminde şirketin alımlarının yüzde 70-80 oranında düştüğü görülüyordu ve toplam 374 mağaza kapatılmıştı.

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