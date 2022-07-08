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İlaca yüzde 25 zam yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.

Haberler - NTV Haber 08.07.2022 - 09:43

İlaca yüzde 25 zam yapıldı

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'nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Madde 2'ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

ECZACILARIN KÂR ORANLARI ARTIRILDI

İlgili karar ile eczacı karlarında da artışa gidildi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve  200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.

Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete

İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.

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