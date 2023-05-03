İlk "beyaz bayraklı" iş yerleri açıklandı: İşte beyaz bayrak verilen 20 işletme

Beyaz Bayrak Ödülleri için düzenlenen törende konuşan Bakan Bilgin, Beyaz Bayrak uygulamasının ayrıntılarını; "Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. Örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız olacak. İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak. Hem üretim sürecine katılım projesinde hem iş başı eğitim projesinde Beyaz Bayraklı işletmeler öncelikle yararlanacak. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak. Beyaz Bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika kendilerini devlet işlemlerinde bir adım öne geçirecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o iş yerinde toplu iş sözleşmesi mekanizması işliyorsa, işletmelerimiz düzgün iş yapıyorsa onların yanındayız. Türk devleti sosyal bir devlettir. Emekçilerin hukukunu savunmak, düzgün iş yapan işletmelerin hukukunu savunmak da sosyal devletin Çalışma Bakanının görevidir. Ben bu görev bilinciyle Beyaz Bayrak uygulamasının devletimize, milletimize, iş yerlerimize ve çalışma hayatına katkı yapacağına inanıyorum." sözleriyle açıkladı.

20 İŞLETMEYE BEYAZ BAYRAK VERİLDİ Üzerinde "Düzgün İş Örgütlü İşyeri" sloganı yer alan Beyaz Bayrak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının logosu da bulunuyor.



İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için belirli koşullara sahip olması gerekiyor. Bunlar; kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması.



Konuşmaların ardından Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Beyaz Bayrak Ödülleri'ni kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikalarını takdim etti.



Ödüller, Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento'ya verildi.