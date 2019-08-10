THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatiliyle birlikte THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için 'Tıkır tıkır devam ediyor' ifadelerini kullanan Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçaramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, "Buna rağmen buradan (İstanbul Havalimanı), dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş (kalkış) seferi ile Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600'ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık.

Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. Özellikle iç hatlar lokal yolcuda 21 bin ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi.

Dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, geri kalanda transit olmak üzere bugün 97-98 binlerde yolcu taşıyoruz. Dün itibariyle 98 bin, bugün de 97 bin civarında yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza uçmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'nı da geçmiş bulunmaktayız" diye konuştu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal

"2020'DE DAHA SAĞLAM KAPASİTE İLE YOLCULARIMIZIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEĞİZ"

24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Aycı, şunları söyledi:

"24 eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kestik. Ama bu bayrama yönelik 176 ilave seferi de koyduk. Elimizdeki uçakları maksimumda kullanarak şehirlerimizden gelen, yurt içi ve yurt dışı taleplere cevap vermeye çalışıyoruz.

BOEING 737 MAX TİPİ UÇAK YORUMU



THY, Max sorunu nedeniyle yüzde 9 uçuşlarını kestiyse diğer havayolları ne yaptı, diye şöyle bir bakarsanız; şu gerçeği paylaşmak isterim. THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20.

Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan havayolu şirketi biziz. Biz, buna rağmen kapasitede mecburi olarak feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 kapasite kesen diğer havayollarının durumunu da kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum. THY, bu anlamıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek.

Bu konuda yönetim kurulu üyelerimizle, genel müdürlerimizle gerekli değerlendirmeleri de yaptık. Bayramdan sonra gerekli aksiyonu alıp bu kapasite eksikliğini 2019'dan sonra 2020'de tekrar yaşamamak için adımlarımızı süratle atarak, uçak tedariğimizi tamamlamak suretiyle 2020'de daha sağlam kapasite ile uçarak yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz."

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"MAKUL FİYATLA UÇURAN ŞİRKET OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"



Aycı, uçak bileti fiyatları konusunda haksız eleştirilere uğradıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özelikle bir low cost bir hava yolu şirketinin ekonomi klas uçuşuyla bizim başka bir uçuşumuzu karşılaştırmak suretiyle elma ile armudu karşılaştırarak Türk Hava Yollarına fiyat spekülasyonu yapanların ne kadar haksız eleştireler yaptığını sizlerle paylaşıyorum. Bugün baktığımızda 2013 yılında konulan tavan fiyat uygulamasıyla iç hatlarda 299 TL'lik bir fiyat uygulamaları vardı.

Bugün bu taban fiyatı şu anda turizm bölgelerinde 399 TL, diğer tüm şehirlerimizde ise 372 TL olarak uygulanmakta. Örneğin İstanbul-Diyarbakır uçuş fiyatı şu an 340 ile 360 TL arasında kalıyor. Otobüs fiyatı ile karşılaştırdığımızda, bugün otobüs ile seyahat etmeniz 200 TL'dir. Otobüsle seyahatin ne kadar uzun ve zor olduğunu biliyorsunuz. Seyahat sürecinde ihtiyaç molalarında harcanan ek giderlerle ilgili harcamaları da kattığınızda uçak biletiyle arasında makas son derece daralıyor. Bu anlamıyla konforlu, güvenli, süratli bir şekilde hava yolu icra edilen bir yolculukta, 2013 ile bugünü kıyasladığınızda hava yolu biletleri ile 2013'ü ve bugünü kıyasladığınızda yakıta gelen tüm zamlara dahil ve hava yolu şirketlerinin özelikle maliyetlerinin yaklaşık 4'te 3'ün net bir şekilde dövize bağlı olduğunu göz önüne aldığınızda aradaki farkın ne kadar küçük olduğunu takdirinize bırakıyorum.

Döviz bakımında da kıyasladığınızda bir önceki yılla bu yıl arasında yüzde 11,3 daha aşağıda satıyoruz. Vatandaşlarımız için yurt içinde de yurt dışı uçak biletlerinde yapılması gereken en güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Makul fiyatla uçuran şirket olmaya da devam edeceğiz."



Aycı, bayramda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yolculara bayram süresince havalimanlarına biraz daha erken gelmesi uyarısında bulundu.



Yolcu taşımada dünyada en çok ülkeye ve uluslararası destinasyona uçan hava yolu şirketi unvanına sahip olduklarını hatırlatan Aycı, hava kargoda da aynı unvana sahip olduklarına ve hava kargoda ilk 5'te olma hedeflerinin sürdüğüne vurgu yaptı.



Aycı, paydaşları olan polis ve gümrük muhafaza ekipleri ile İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Havalimanları İşletmesi'ne teşekkür etti.



Herkesin bayramını tebrik eden Aycı, beraberindekilerle birlikte havalimanındaki yolcular ve THY personeliyle bayramlaştı.