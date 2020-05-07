İngiltere Merkez Bankası'ndan kriz uyarısı

İngiltere ekonomisine daha fazla canlandırma önlemi açıklamayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını tarihi dip seviye olan yüzde 0.1'de sabit tuttu.



BoE, 645 milyar sterlin (774 milyar dolar) değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişikliğe gitmedi. Alınan kararlar, piyasaların beklentilerine uygun gerçekleşti.



İngiltere Merkez Bankası (BOE) yetkilileri, corona virüs pandemisinin ekonomiyi harap etmesi ile birlikte, İngiltere ekonomisindeki sert düşüş ile mücadele etmek için daha fazlasını yapabileceklerini işaret etti.



BOE yetkilileri halihazırda varlık alım hedefini 200 milyar sterlin artırarak 645 milyar sterline çıkarmış durumda ve muhtemelen yakında daha fazlasını yapacaklarını duyuracaklar. Yetkililer, mevcut hızda gidilmesi durumunda, hedefe temmuz ayının başında ulaşacaklarını kaydediyorlar.

Banka, corona virüs nedeniyle Britanya ekonımisinin bugüne kadar görülmüş en derin ekonomik krize doğru itildiği konusunda da uyarı yaptı.

Bankanın senaryosuna göre gayri safi milli hasılanın bu yıl yüzde 14 düştüğü ve işsizlik oranının da yüzde 8’e ulaştığı görülüyor.

VİDEO: "AVRUPA'NIN HASTA ADAMI" İNGİLTERE

