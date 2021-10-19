İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haberler - İHA 19.10.2021 - 13:12

İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda

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Dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze namazı öncesi Selçuk Bayraklar eşi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Erdoğan ve çok sayıda seveni katılıyor.

Taziyeleri, Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Haluk Bayraktar kabul ediyor. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sarıyer’de bulunan aile kabristanlığına götürülecek.

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