İspanyol banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

İspanya Comisiones Obreras (CCOO) sendikası, BBVA'nın İspanya'da bankacılık iş gücünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 2 bin 935 çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

BBVA nisan ayında, müşterilerin online bankacılığa geçişine uyum sağlamak için başlangıçta 3 bin 798 kişiyi işten çıkarmayı ve ofislerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan 530 şubeyi kapatmayı planladığını bildirmişti.

CCOO'nun bir sözcüsü, bannkanın şube sayısını 480'e düşürmeyi kabul ettiğini de belirtti.

