İspanyol banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA'da örgütlü Comisiones Obreras sendikası, BBVA ile 2 bin 935 kişinin işten çıkarılması için anlaştı. Sendika ve BBVA'nın üzerinde anlaştıkları işten çıkarma planı bankanın çalışan sayısını yüzde 12,6'sını kapsıyor. Varılan anlaşmaya göre BBVA 480 şube kapatacak.

Reuters 09.06.2021 - 10:55

İspanyol banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

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İspanyol Santander, 3 bin 572 çalışanını işten çıkaracak

İspanyol Santander, 3 bin 572 çalışanını işten çıkaracak

İspanya Comisiones Obreras (CCOO) sendikası, BBVA'nın İspanya'da bankacılık iş gücünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 2 bin 935 çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

BBVA nisan ayında, müşterilerin online bankacılığa geçişine uyum sağlamak için başlangıçta 3 bin 798 kişiyi işten çıkarmayı ve ofislerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan 530 şubeyi kapatmayı planladığını bildirmişti.

CCOO'nun bir sözcüsü, bannkanın şube sayısını 480'e düşürmeyi kabul ettiğini de belirtti.

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