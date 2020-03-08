İstanbul Havalimanı 11 ayda 64 milyon yolcuya hizmet verdi

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 11 ayda yaklaşık 64 milyon yolcuya hizmet verdikleri havalimanında, bu sürede 400 bin uçak hareketinin gerçekleştiğini söyledi.



Samsunlu, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programında, yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.



Dünyada havalimanı yatırımlarında pek çok ülkenin sıkıntı yaşadığını anlatan ve İngiltere ile Almanya'yı örnek gösteren Samsunlu, İngiltere'deki havalimanının hizmet aksaması nedeniyle kapanıp, 3 ay sonra tekrar açıldığını, Berlin'deki havalimanının da 12 yıldır açılamadığını aktardı.



İstanbul Havalimanı'nda ise uçak şirketlerinin operasyonlarını engelleyecek bir sorunla karşılaşmadıklarının altını çizen Samsunlu, "11 aydır operasyon yapıyoruz, yaklaşık 64 milyon yolcu geçti, 400 bin uçak hareketi yapıldı." dedi.

