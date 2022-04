İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Rüstem Çetinkaya oldu

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen İMİB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.



Seçimin ardından bir konuşma yapan İMİB Başkanı Çetinkaya, sektörü geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını belirterek, seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.

Çetinkaya'nın yönetim ve denetim kadrosu şu firmalardan oluşuyor:



BAŞKAN: TEMMER MERMER MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.



YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

1- ABC GRANİT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2- ÇEKİÇLER İNŞAAT TAŞINMACILIK TİC: VE SAN VE TİC A.Ş.

3- İLAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

4- MAMET MADENCİLİK MERMER TRAVERTEN SAN. VE TİC. A.Ş.

5- ÖKSİTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT ARAŞTIRMA ŞEHİRCİLİK VE SAN. TİC. A.Ş.

6- PASİFİK MERMER SAN. TİC LTD. ŞTİ.

7- STONE GATE MERMER MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

8- TURAN BEKŞİOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.

9- YEDİTEPE DOĞALTAŞ VE MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10- YÜCE NAKLİYAT EMLAK MADENCİLİK VE İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.



DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

1- ODM MADENCİLİK MEDYA OTOMOTİV İNŞAAT GIDA İTH. VE İHR. A.Ş.

2- PERGESTONE MADENCİLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

3- TÜM MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.