İstanbul'da enflasyon 19 ayın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da enflasyon martta aylık yüzde 1,13 artarken, yıllık artış yüzde 16,37 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede yer aldı.

Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 13:04

İstanbul'da enflasyon 19 ayın zirvesinde

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İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 arttı.

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