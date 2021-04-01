İstanbul'da enflasyon 19 ayın zirvesinde

İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.



İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 arttı.