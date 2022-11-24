İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi takvimi)

İstanbul TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için kura çekimi takvimi sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, takvim belli oldu mu? İşte ayrıntılar.



TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ



Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.



28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

İSTANBUL'DA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller arasında ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul yer aldı.



TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul'da konut kuraları çekimiyle ilgili tarih henüz belli olmadı.



Buna göre; TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarının, 28 Kasım tarihinden sonra belli olması ve yeni takvime göre duyurulması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.



Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.