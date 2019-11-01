İstanbul'un enflasyonu yüzde 1,78 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.



Buna göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28, toptan fiyatlar yüzde 6,77 arttı.

Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya göre giyimde yüzde 10,5, diğer harcamalarda yüzde 3,67, konutta yüzde 2,01, gıdada yüzde 1,39 arttı, kültür, eğitim ve eğlencede ise yüzde 2,93 azaldı.