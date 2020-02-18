Jaguar Land Rover: İki haftalık stok kaldı ama sonrası belirsiz

Corona virüsünün tedarik zincirleri üzerindeki etkisi konusunda endişelerini dile getiren firmalar arasına İngiltere'de 3 fabrika ile faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük otomotiv üreticisi olan Jaguar Land Rover da katıldı.



Şimdiye kadar yaklaşık 1900 kişinin ölümüne neden olan virüs yüzünden çok sayıda firma Çin yeni yılının ardından halen üretime başlayamadı.





"KAYBI TELAFİ EDEBİLECEĞİMİZDEN EMİN DEĞİLİZ"



Jaguar Land Rover'ın CEO'su Ralf Speth, İngiltere'de katıldığı bir etkinlikte gazetecilere açıklama yaparak son durumu değerlendirdi.

İngiltere'deki üretimi devam ettirebilmek için iki haftalık stokları olduğunu belirten Speth, sonrasını ise öngöremediklerini söyledi. Speth ayrıca şu anda Çin'de herhangi bir satış yapmadıklarını ve bu kaybı telafi edip edemeyecekleri konusunda da emin olamadığını kaydetti.



Aynı etkinlikte konuşan Tata Motors'un patronu Guenter Butschek de benzer duruma dikkat çekti. Şubat ayı ve Mart ayının bir bölümü için durumun iyi göründüğünü ifade eden Butschek, "Ama Mart ayının tamamı için iyi durumda mıyız? Maalesef hayır" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSE KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI