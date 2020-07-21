Jeff Bezos, servetine bir günde 13 milyar dolar ekledi

Jeff Bezos pazartesi günü kişisel servetine 13 milyar dolar ekleyerek, 2012’de Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin oluşturulmasından sonra, bir gün içerisinde en fazla değer kazanan kişi oldu.



The Telegraph'ın haberine göre, Amazon’un hisseleri 2018’in aralık ayından bu yana en büyük yükselişle yüzde 7,9 değer kazandı. 2020 yılı içerisinde Amazon hisseleri yüzde 73 değer kazandı.



ABD tarihinin en kötü ekonomik çöküşlerinden biri yaşanmasına rağmen, Amazonun 56 yaşındaki kurucusu Bezos servetine 2020 yılında 74 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 189,3 milyar dolara çıkarmayı başardı.



Öyle ki Bezos’un kişisel serveti Exxon, Nike ve McDonalds gibi şirketlerin piyasa değerini geride bırakıyor.

Jeff Bezos’un eski eşi Mackenzie Bezos ise dün 4,6 milyar dolar kazanarak dünyadaki en zengin 13’cü insan oldu.



Diğer teknoloji devleri de insanların evde kalmasından ve hükümetlerin ekonomiyi canlandırmak için büyük destek paketleri açıklamasından kaynaklı yükselişten kendilerine düşen payı aldı.



Şirketin karşı karşıya kaldığı reklam boykotuna rağmen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg de bu yıl servetine 15 milyar dolara yakın para eklemiş oldu.

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