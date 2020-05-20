Johnson & Johnson, ABD ve Kanada'da talk bazlı bebek pudrası satışını bıraktı

Johnson & Johnson salı günü yaptığı açıklamada, kansere neden olduğunu belirten davalar ışığında talepte düşüş yaşandığı için ABD ve Kanada'daki talk bazlı bebek pudrasını bıraktığını açıkladı.

J&J, talepteki düşüşü, tüketici alışkanlıklarındaki değişikliklere ve ürünün güvenliği ile ilgili yanlış bir reklamın ve davanın insanları ürün hakkındaki yanlış bilgilerle körüklediğine bağladıklarını belirtti.



Tylenol’dan Aveeno losyonlarına kadar her şeyi yapan tüketici ve tıbbi ürünler devi, iddiaları defalarca reddetti.



Firmadan yapılan açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanları tarafından onlarca yıl süren bilimsel çalışmalar ürünümüzün güvenliğini destekliyor. Ürünü ve ürünün güvenliğini mahkeme salonunda şirkete ve şirkete karşı asılsız iddiaları şiddetle savunmaya devam edeceğiz” denildi.



Johnson'a göre bebek pudrası, şirketin tüketici birimindeki toplam ABD satışlarının yaklaşık yüzde 0,5′ini temsil ediyor.

ABD merkezli firma, bebek bakım ünitesindeki düşüşü tersine çevirmek için 2018′de ikonik isimli bebek ürün serisini yeniden başlattı.

Geçen yıl New York Yüksek Mahkemesi, Johnson & Johnson'ın, pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını iddia eden kadın ve eşine 325 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar vermişti.



J&J, daha sonra Johnson’ın bebek pudrasını tekrar test ettiğini ve geri çağrıyı başlatan hiçbir asbest belirtisi bulamadığını söylemişti.

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