İş Bankası’nın Workup çatısı altında tarım girişimcilerine özel kurduğu WorkupAgri programı girişimlerinden olan ve tarımda sulama sıklığını yarı yarıya azaltan bir ürün geliştiren SOYL-GEL, kitle fonlama platformu Fongogo ile proje başlattı. “Gelecek Kadınların Bereketli Ellerinde Yeşerecek” adını taşıyan proje için 175 bin lira toplanması hedefleniyor. Sabancı Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının, sürdürülebilir tarım için yüksek teknoloji geliştirmek amacıyla kurduğu SOYL-GEL, ağırlığının 600 katı suyu tutarak kullanılan sulama suyunun yarı yarıya düşmesini sağlayan bir ürün geliştirdi. Aynı zamanda İş Bankası’nın tarım girişimcilerine yönelik kurduğu WorkupAgri programı girişimcilerinden olan SOYL-GEL, Fongogo ile birlikte hayata geçirdiği “Gelecek Kadınların Bereketli Ellerinde Yeşerecek” projesi için ödül bazlı kitle fonlamasıyla 175 bin lira fon toplamayı hedefliyor. Türkiye İş Bankası, Adana İl Tarım Müdürlüğü, Meryem Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Güney Adana Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Adana Tapaneli Kooperatif ve bireysel kadın üreticilerin yer aldığı proje kapsamında kadın çiftçiler 80 dekarlık arazide SOYL-GEL ürünleri kullanacak. Kampanyaya destek olanlara kadın girişimcilerin ürünleri hediye edilecek.SOY A.Ş. Kurucu Ortağı Dr. Merve Senem Seven, inovasyona dayalı tarımsal üretimi ve kadın girişimciliği teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “SOYL-GEL ürünü kendi ağırlığının 600 katı kadar su emebilme potansiyeline sahip ve geliştirilmiş bir malzeme yapısında olduğundan emdiği suyu bir ay boyunca muhafaza ediyor. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan suyu karşılanırken sulama sıklığı ise yarı yarıya kadar azalıyor. Ürünümüz aynı zamanda toprağa uygulanmış gübrelerin etkinliğini, onları daha uzun süreler boyunca kök bölgesinde tutarak artırıyor. Bu proje sonucunda toplanan fon ile kadın çiftçilerin üretimlerini SOYL-GEL ürünleriyle yapmalarını sağlayacağız. Ayrıca elde edecekleri hasatın ön alımını yapacağız. Böylece kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi, tarımsal üretimde teknolojik çözümler konusunda bilinçlendirmeyi, su tüketimi konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.”