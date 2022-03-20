Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Ticaret Bakanlığının kuyumculuk sektörüne yönelik olarak yaptığı düzenlemeye ilişkin, "Yetki belgesi alamayan on binlerce kuyumcu kapanma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesleki yeterlilik belgesi imkanı tanınmasıyla kuyumcuların bu riski ortadan kalktı" dedi.



Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile kuyum ticareti yapmak için gereken yetki belgesine sahip olma şartları düzenlendi. Mesleki yeterlilik belgesine sahip kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale geldi.



Düzenlemeyle, kuyumcularda, orta veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

"USTALIK BELGESİ ALMAK İÇİN 5 YIL BEKLEMEK GEREKİYORDU"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sönmez, göreve geldikleri günden beri bu sorunun çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Ustalık belgesi almak için 5 yıl beklenmesi gerektiğini belirten Sönmez, şöyle devam etti:



"Yıllar önce açılan dükkanların çoğunun bu belgesi yoktu. Dolayısıyla kuyumculuk yetki belgesi alamıyorlardı. Aynı zamanda 3 ya da 4 yıl önce açılan kuyumcu dükkanları için de benzer sorun yaşanıyordu. Bu dükkanlar da kalfalık belgesi alsa dahi ustalık belgesi almak için süreleri yetmediği için yetki belgesi alamıyordu.

Eksik evrak tamamlanmadığından Kuyumculuk Bilgi Sistemi başvuruları onaylamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi de kabul edilecek.

Mesleki yeterlilik belgesinde 5 yıl gibi bekleme ya da başka bir süre şartı bulunmuyor. Sorunun çözümünde kuyumcu esnafının yanında olan başta Ticaret Bakanımız Mehmet Muş olmak üzere ilgili tüm Bakanlık bürokratlarına teşekkür ediyorum."



Sönmez, Türkiye genelinde yaklaşık 46 bin kuyumcu dükkanı bulunduğuna ve bunların ancak yüzde 30'unun yetki belgesi alabildiğine işaret ederek, "Kuyumcu yetki belgesi alamayan dükkanlar kapanacaktı. Yetki belgesi alamayan on binlerce kuyumcu kapanma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesleki yeterlilik belgesi imkanı tanınmasıyla kuyumcuların bu riski ortadan kalktı" diye konuştu.



Kuyumcu esnafına, hızla hareket ederek süresi içinde mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamaları ve yetki belgelerini almaları çağrısında bulunan Sönmez, mesleki yeterlilik belgesi almak için AB fonlarından sağlanan destekten yararlanılabileceğini dile getirdi.



Sönmez, lise ve üniversitelerin kuyumculuk bölümlerinde okuyanlarla yurt dışında bu alanda eğitim görenlerin de sorunlarının çözüldüğünü belirterek, "Bu durumda olanlardan ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Yani kuyumculuk okullarını bitirenlerin diplomaları da yeterlilik belgesi olarak sayılacak" dedi.