Karadağ Ankara Büyükelçisi'nden Türk yatırımcılara çağrı

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Karadağ-Türkiye ikili ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında Karadağ'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Kastratovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in düzenlediği ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamaların karşılıklı dostane ilişkilerin devam ettirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade etti.



"TÜRKİYE, KARADAĞ'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİYDİ"



Karadağ ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kastratovic, "Türkiye, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi" dedi.



Türkiye'nin 2017 yılında Karadağ'ın NATO'ya katılma yolculuğunun da en büyük destekçilerinden biri olduğunu da söyleyen Kastratovic, Karadağ ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca bir kere daha teyit edildiğini vurguladı.



"Türkiye, Karadağ'a yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu" diyen Kastratovic, bu süreçte iki ülkenin de vatandaşlarının kendi ülkelerine dönmesi sürecinde yakın bir işbirliğinde bulunduğunu dile getirdi.



TÜRK İŞ İNSANLARINA yatırım ÇAĞRISI

Karadağ ve Türkiye'nin, karşılıklı ticaret hacmini 2022'ye kadar 250 milyon ABD dolarına çıkartmak için çaba gösterme konusunda anlaştığını anımsatan Kastratovic, "Bu anlaşma doğrultusunda 2022 yılına kadar iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmindeki bu hedefe ulaşmak için Türk şirketlerine ve yatırımcılarına açık çağrıda bulunuyoruz. Amacımız, önceliğimiz olan bu hedefe ulaşmak ve ikili ilişkileri ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer alanlarda artırarak geliştirmek" dedi.



Türkiye'yi önemli bir ekonomik ortak olarak gördüklerini ifade eden Kastratovic, son dönemde Türk yatırımcıların Karadağ'a yatırım yapmaya ilgisinin giderek arttığını gördüklerini vurguladı.



Sadece 2020 yılında Karadağ ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin 122 milyon euro olarak gerçekleştiğini kaydeden Kastratovic, gelecekte daha güçlü ekonomik bağlar ve iki ülkeye de yarar sağlayan daha yoğun ekonomik ilişkiler tesis etmek istediklerini söyledi.



125 ÜLKEDEN YATIRIM



Karadağ'da 3 bin 600 civarı Türk şirketinin kayıtlı olduğunu aktaran Kastratovic, bu şirketlerinin hepsinin aktif olmadığını söyledi.



Ülkesinde şirket kurmanın oldukça kolay olduğuna işaret eden Kastratovic, Karadağ’da yatırım yapmakla, Güney Avrupa'ya da pencere açıldığını ifade etti.



Ülkesinde yaklaşık 125 ülkeden yatırım olduğunu vurgulayan Kastratovic, özellikle turizm, enerji, ağaç işleme ve mobilya imalatı, bilişim ve metal işleme gibi sektörlerin, cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

