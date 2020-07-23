Katar Hava Yolları'ndan BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır'a tazminat davası

Katar Hava Yolları Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkeler aleyhine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne 4 dilekçeyle başvuruda bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, 4 ülkeden Katar Hava Yolları'nın kendi pazarlarındaki operasyonlarını durdurmaları ve hava sahalarında uçmasını engellemeleri nedeniyle 5 milyar dolarlık tazminat istendiği ifade edildi.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimleri, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, ekonomik abluka uygulamaya başlamış ve hava sahalarını Katar Hava Yollarına kapatmıştı.



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