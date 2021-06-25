Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? (Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?)

Covid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILACAK MI?



Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler ise, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.



İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?



Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.