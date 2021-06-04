Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri hesaplara yatıyor

Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Haziran'da yapılacak.

NTV Haber 04.06.2021 - 13:44

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri hesaplara yatıyor

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Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" bilgisini vermişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 8 HAZİRAN'DA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 8 Haziran'da yapılacağını söylemişti.

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