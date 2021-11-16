Konut fiyatları eylülde yükseldi: En çok artış İstanbul'da

Konut fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 artışla tarihin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylülde Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 16:16

Konut fiyatları eylülde yükseldi: En çok artış İstanbul'da

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin  Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 3,2 ve 2,0'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 30,9 ve İzmir'de 34,8 yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası'nın veri setine göre eylülde Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

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