Konut hesaplarında ödeme kolaylığı getirildi

Corona virüs terbirleri kapsamında konut ve devlet katkısı hesabı olanlara ödeme kolaylığı getirildi. Ödeme yapmada zorlananlara verilen ödeme erteleme süreleri iki katına çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 09:12 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 09:16

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Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Değişiklikle, konut hesabı ödeme planına yönelik düzenlemeye gidildi. 

Buna göre, 30 Eylül'e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak. 

Mevcut yönetmeliğe göre, katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 1 defa ödeme yapmayabiliyordu.

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