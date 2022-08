Kripto para birimleri, içsel değerini koruyor

2021'de güçlü bir yükseliş kaydeden kripto para borsaları, 2022'nin ilk yarısını dikkate değer kayıplarla tamamlasa da temmuz ayının son haftalarında, beş hafta sonra ilk kez 1 trilyonluk piyasa değerine ulaştı.

Yatırımcılar arasında kripto kışının bittiği şeklinde yorumlanan bu gelişmeyle, küresel enflasyonist ortamın baskın olduğu bir dönemde kripto paraların potansiyel vadeden bir yatırım aracı olup olmadığı yeniden tartışılmaya başlandı.

Tartışmalı bir varlık sınıfı olmayı sürdürse de ekosistemin, kripto paraların finansın geleceği olduğu konusundaki uzlaşısı, güçlü finansal temelleri olan kripto para borsalarının genişleme yatırımlarını hızlandırdı. Bu durum özellikle Avrupa, ABD ve MENA bölgesinde adından sıkça söz ettiren kripto para borsası SkyBitPro'nun Türkiye yatırımıyla doğrulandı.



Kripto paralara ilişkin son gelişmeleri değerlendiren SkyBitPro Dubai CEO’su Sarullah Tabea, “Dönem dönem zorluklar yaşayan kripto para borsaları, buna rağmen 2020'den bu yana %406'nın üzerinde değer kazanmayı başardı. Aynı dönemde ABD borsalarının büyük bir kısmını kapsayan S&P 500 endeksi ise yalnızca %21 değerlendi. Bu fark dahi, kripto paraların yeni fırsatlar barındırdığını kanıtlamaya yetiyor. Bu fikre inancımızla, halihazırda 17 ülkede ve 32 şehirde hizmet veren SkyBitPro olarak, İtalya, İspanya, Dubai, ABD ve Birleşik Krallık'tan sonra Türkiye’ye açılıyoruz” dedi.



“KRİPTO PAZARININ HÂLÂ ÇOK FAZLA YATIRIMCIYA İHTİYACI VAR”



Son yılların en tartışmalı finansal araçlarından birine dönüşen kripto paralar çoğunlukla hisse senetleri veya değerli metaller gibi yatırım araçlarının sahip olduğu içsel değerden yoksun olmakla eleştirildi.

Dünyanın en büyük bankalarından Bank of America’nın, haziranda yayımladığı Küresel Kripto Para Birimleri ve Dijital Varlıklar raporunda “Blokzinciri teknolojisinin ve diğer uygulamaların içsel değerden yoksun olduğu fikrine katılmıyoruz" görüşünü paylaştığını hatırlatan Sarullah Tabea “Aynı raporun 2021 sonbaharında yayımlanan versiyonunda 200 milyonu aşan kullanıcıya sahip olan dijital varlık sektörünün göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çekilmişti. Dünyanın kripto paralar ve blokzinciri teknolojisinin yakın gelecekte telefonun kilidini açmak, bir hisse senedi, gayrimenkul veya otomobil almak veya fatura ödemek için dahi kullanılabileceğini savunmak, fütürist bir hayal olmaktan çıktı. Önde gelen kripto para birimlerinde görülen her hareketin dünya gündemine oturması bunu kanıt olarak gösterilebilir. Bu noktada pazarın daha fazla yatırımcıya ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. SkyBitPro olarak biz de bu konuda inisiyatif alıp, açıldığımız her pazarda ulusal düzeyde kripto para bilincini artırmak için ücretsiz eğitimler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN PLATFORM OLMAYI HEDEFLİYORUZ”



2019’dan bu yana kripto para yatırımcıları için çözümler ürettiklerine dikkat çeken Sarullah Tabea, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kullanıcı deneyimini artırmak için en hızlı ve güvenli teknolojiyi kullanan platformumuz, 250 kişilik yetkin ekibimiz tarafından geliştiriliyor. 7/24 online müşteri desteği, güvenli saklama, güvenlik öncelikli süreçler ve hızlı çekim olanakları sunan SkyBitPro, Bitcoin'den Cardano'ya, Polkadot'tan BNB'ye uzanan geniş ürün portföyüyle de öne çıkıyor. İlk günden bu yana güvenilirliğe verdiği önemle yatırımcıların beğenisini toplamayı başaran platformumuzla bugünden itibaren Türkiye’deki kripto para topluluğunun da güvenli, basit ve kesintisiz bir yatırım deneyimine erişmesini olanaklı hale getiriyoruz. Ortaklık programlarımızla Türkiye'deki kripto topluluğuna kısa zamanda erişmeyi, düşük komisyon oranlarımızla hızla en çok tercih edilen platform olmayı hedefliyoruz. Düzenleme hazırlıklarının hızlandığı Türkiye’de, finansal otoritelerin ve topluluğun ortaklaşa belirlediği düzenlemelere uygun bir biçimde faaliyet göstermeye hazırız.”