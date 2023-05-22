Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılan ikramiyelerin, 2023 Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tarih araştırılıyor. İşte ayrıntılar.



KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.



Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?



Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.



Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.